Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.
Дивіться також Чи можуть мобілізувати чоловіків, які скоїли злочини: адвокати дали відповідь
Як часто мобілізують безробітних?
Чоловіки зі статусом безробітного становлять 21% від усіх клієнтів Служби зайнятості. Зафіксовано 119 випадків зняття з обліку через мобілізацію.
Загалом же з початку року всього 119 осіб знялися з обліку Служби зайнятості через призов у армію. Найчастіше у Житомирській – 16 та Чернігівській областях – 13,
– йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях таких випадків взагалі не було.
Загалом у 2025 році за допомогою звернулися майже 144 тисячі чоловіків, що на 4% більше, ніж торік.
Найбільше звертались у Дніпропетровській області – близько 11,5 тисяч осіб, у Харківській – 9,4 тисячі, у Львівській – майже 8,9 тисячі.
Найменше звернень зафіксовано на Херсонщині — трохи більше ніж 2 тисячі. Не набагато більше й у Закарпатській, Кіровоградській областях та столиці.
Останні новини про мобілізацію
В Україні можуть мобілізувати чоловіків старших за 55 років. Здебільшого їх направляють у тилові підрозділи. Водночас є випадки, коли чоловіки після 50 років можуть отримати відстрочку.
З 1 листопада 2025 року вчителям і викладачам автоматично продовжують відстрочку, якщо вони працюють на ставці від 0,75.
Осіб зі статусом обвинувачених або засуджених за тяжкі чи корупційні злочини мобілізувати не можуть. Мобілізація можлива лише після відбуття покарання та погашення судимості.