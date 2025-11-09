Менше ніж 120 безробітних мобілізували впродовж 2025 року

З початку 2025 року 0,1% безробітних були зняті з обліку Державної служби зайнятості через мобілізацію. Загалом там зареєстровано 62 тисячі чоловіків зі статусом безробітного.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

Дивіться також Чи можуть мобілізувати чоловіків, які скоїли злочини: адвокати дали відповідь

Як часто мобілізують безробітних?

Чоловіки зі статусом безробітного становлять 21% від усіх клієнтів Служби зайнятості. Зафіксовано 119 випадків зняття з обліку через мобілізацію.

Загалом же з початку року всього 119 осіб знялися з обліку Служби зайнятості через призов у армію. Найчастіше у Житомирській – 16 та Чернігівській областях – 13,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях таких випадків взагалі не було.

Загалом у 2025 році за допомогою звернулися майже 144 тисячі чоловіків, що на 4% більше, ніж торік.

Найбільше звертались у Дніпропетровській області – близько 11,5 тисяч осіб, у Харківській – 9,4 тисячі, у Львівській – майже 8,9 тисячі.

Найменше звернень зафіксовано на Херсонщині — трохи більше ніж 2 тисячі. Не набагато більше й у Закарпатській, Кіровоградській областях та столиці.

Останні новини про мобілізацію