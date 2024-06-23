Соответствующие уточняющие изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг (Портал Дія) Кабмин внес постановлением от 13 июня № 693.

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Что можно будет оплатить в "Дії"

Поэтому в "Дії" можно будет оплатить:

административные сборы за предоставление публичных (электронных публичных) услуг, в частности комплексных электронных публичных услуг, предоставленных в автоматическом режиме;

штрафы за административные правонарушения;

государственную пошлину;

делать благотворительные пожертвования;

осуществлять другие платежи на счета получателей, открытые в органах Казначейства, Национальном банке и банках.

Ранее для того, чтобы привлечь человека к административной ответственности, нужно было его присутствие, чтобы составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола выдать постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Законопроект 10379 такую процедуру составления протокола по статьям 210 и 210-1 КУоАП значительно упростил.

Таким образом, по мнению члена Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрея Осадчука, возможны заочные штрафы, открытие исполнительных производств и соответственно блокировка счетов лица-нарушителя.

Впрочем, как отметили в ГП "Дія", для того, чтобы это реализовать нужно отдельное постановление Министерства обороны.