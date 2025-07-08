Кто из военнослужащих сможет получить отсрочку, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Кому из военных будут предоставлять отсрочку после года службы

Минобороны инициировало внесение изменений в законодательство, которые предусматривают отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. Однако речь идет только о добровольцах, которые отслужат по "Контракту 18 – 24".

В оборонном ведомстве отметили, что ранее, после увольнения с военной службы, таких граждан могли взять на учет и сразу призвать. Впрочем, одобренные поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность.

Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка предоставит возможность добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию,

– отметили в Министерстве обороны.

Заметим, что проект "Контракт 18-24" официально стартовал в феврале 2025 года. Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Предусмотрено финансовое вознаграждение, профессиональная подготовка с участием инструкторов с боевым опытом, а также социальные гарантии.