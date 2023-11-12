Могут ли мобилизовать юношу раньше 18 лет или мужчину 60+ объяснил адвокат и ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич.

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Могут мобилизовать юношу до 17 лет

Адвокат напомнил, что подростки, которым в год приписки исполняется 17 лет, должны посетить свой ТЦК и СП для постановки на военный учет по месту жительства, пройти медицинское освидетельствование и получить военно-учетный документ. После прохождения приписки таким гражданам выдается Удостоверение о приписке к призывному участку, что подтверждает их взятие на военный учет. Однако они не попадают под категорию граждан, которых могут мобилизовать.

Мужчин в возрасте от 18 до 27 лет могут призвать только на срочную военную службу, а во время действия военного положения призыв на такую службу не осуществляется. Если призывнику исполнилось 27 лет и он не проходил срочную службу, тогда он приобретает статус военнообязанного. А призыву во время мобилизации подлежат "военнообязанные" и "резервисты".

Однако если призывник желает проходить военную службу, он может добровольно заключить контракт.

На военную службу по контракту принимаются граждане, прошедшие профессионально-психологический отбор и отвечающие установленным требованиям прохождения военной службы.

Если рассматривать военную службу в рядовом составе, то туда принимают людей в возрасте от 18 лет. Что касается граждан, которым исполнилось 17 лет, то они могут заключить контракт на:

военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высшего образования,

заведений профессионального высшего военного образования, осуществляющих подготовку лиц в должности сержантского и старшинского состава.

Могут ли мобилизовать мужчину старше 60 лет

Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе. Такие мужчины по достижении предельного возраста подлежат исключению из военного учета.

Если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг предельного возраста 60 лет, то по его просьбе он может остаться на службе еще максимум до 5 лет.