Имеют ли право на выезд забронированные работники – сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Андрея Новака в комментарии "УП. Жизнь".

Смотрите также Будут ли изменения в бронировании от мобилизации на предприятиях: в правительстве ответили

Выезд за границу забронированных работников

Согласно "Правилам пересечения государственной границы", выезжать за пределы Украины могут военнообязанные, которые имеют отсрочку от мобилизации или не подлежат призыву на службу во время военного положения. Забронированные относятся к первой категории.

Потенциально забронированные работники предприятий имеют разрешение выезжать за границу как с рабочей целью, – в командировку, так и в отпуск. Впрочем, отметил адвокат, эти детали не закреплены ни в одном законе или постановлении, и о них можно узнать только из письменных объяснений Госпогранслужбы.

Андрей Новак отметил, что юристы узнали об этом на практике и из ряда многочисленных обращений в ГПСУ с просьбой предоставить разъяснения.

Ранее работников не отпускали в отпуска за границу, потому что, мол, они забронированы предприятием именно для выполнения служебных обязанностей, то есть должны ехать только в рабочих целях. В середине 2024 года позиция Госпогранслужбы изменилась и теперь выезжать можно и в отпуск,

– сказал адвокат.

Впрочем, такое разрешение не касается некоторых госслужащих. В частности, речь идет о судьях, прокурорах, министрах и их заместителях, руководителях государственных органов, депутатах местных советов. Полный перечень закреплен в пункте 214 "Правил пересечения государственной границы". Такие забронированные работники могут пересекать границу исключительно с целью командировки.

Для выезда не надо просить письменного разрешения руководителя предприятия. Однако забронированный работник он должен получить подписанный приказ о командировке или отпуске. В нём должны быть указаны должность работника, период пребывания за пределами Украины и страна, куда будет выезжать.

Кстати, срок отсрочки не должен истекать быстрее, чем закончится отпуск или командировка.

Ранее, до появления возможности бронирования через Дию необходимо было иметь с собой еще выписку из приказа предприятия о бронировании. Но сейчас все такие выписки из приказов уже не имеют юридической силы. Все бронирования происходят в электронном виде, а подтверждение приходит в приложение Резерв+,

– отметил Новак.

Для выезда за границу забронированному работнику необходимы следующие документы:

загранпаспорт;

военно-учетный документ с указанием бронирования;

приказ о командировке или отпуске, подписанный руководителем предприятия.

Важно! Решение о том, получит ли забронированный разрешение выехать за границу, пограничники принимают на месте по результатам рассмотрения всех документов.