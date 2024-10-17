Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Обсуждается ли снижение мобилизационного возраста

По словам народного депутата, вопрос снижения мобилизационного возраста постоянно поднимался на встречах и с демократами, и с республиканцами.

Могу говорить о тех встречах, на которых я был. Этот вопрос был скорее не ультиматумом, а побуждением к действию. Они аргументировали тем, что в их войнах основная составляющая – это 18 – 25-летние,

– сказал Чернев.

В то же время он пояснил, что в США – контрактная армия, поэтому речь идет не о мобилизованных. По словам Егора Чернева, это люди, которые прошли обучение, имеют ротации, и ведут войну не на своей территории.

Мы можем говорить, что должны снижать мобилизационный возраст, но будем откровенны – есть чем вооружить? Даже сейчас, когда этот возраст не понижаем, но формируем новые бригады – их нечем вооружать,

– подытожил нардеп.

К слову, ранее стало известно, что молодые люди от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберег" без необходимости прохождения ВВК. Это будет касаться и тех, кто проживает за границей.