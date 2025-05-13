Об этом в интервью hromadske рассказал представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, сообщает 24 Канал.

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ТЦК о конфликтах во время вручения повестки

Роман Исмотин ответил, уменьшается ли количество уличных конфликтов во время вручения повесток, когда представители ТЦК четко могут дать понять, что они и сами служили.

Спикер отметил, если гражданин встречает военного ТЦК на улице, то почти гарантированно, что это человек, который или уже воевал и получил ранения, или имеет ограничения по состоянию здоровья, из-за чего не может воевать.

Несмотря на это, некоторые люди все равно считают нужным забрасывать: "Вот иди и сам воюй!"

– рассказал Роман Истомин.

Подчеркнул, это то, что мне рассказывали военные, которые ежедневно сталкиваются с такими ситуациями. Они говорят, что не могут же каждому объяснять, где воевали, показывать свои ранения или заключение ВВК.

Соответственно, на такие упреки реагируют, когда уже, условно говоря, допекло. А самое печальное, что даже объяснение не останавливает гражданских от дальнейшего неуважения,

– подчеркнул представитель Полтавского ТЦК.

Также подтвердил, что ответ военного, что он воевал или не может по состоянию здоровья, не играет роли для тех, кто провоцирует конфликт.

"Порой доходит даже до того, что в ответ на то, что "я воевал", гражданские отвечали что-то вроде: "И зачем вернулся?". Я слышал от военных такие истории", – сказал Роман Истомин.

Представитель Полтавского ТЦК отметил, что в целом, если ситуация становится агрессивной, то объяснение, что военнослужащий уже воевал, получил ранение и не может воевать, часто уже не имеет значения. Мол, человек просто настроился на конфликт, и любой ответ не изменит его поведения.

"Там уже объяснять что-либо абсолютно бесполезно", – отметил Истомин.