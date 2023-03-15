Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак по просьбе 24 Канала объяснил, как в Украине проверяют ведение военного учета на предприятиях.

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Задачи проверок возложены на ТЦК и СП

Юрист объяснил, что согласно постановлению Кабмина №1487, все предприятия будут проверять на предмет ведения военного учета. Эту задачу возложили на ТЦК и СП.

Порядок проведения проверок по учету предусматривает заблаговременное (не позднее чем за 10 дней до начала проверки) доведение до руководителей предприятий о:

наличие ответственных за военный учет и принадлежность ведения военного учета;

трудовую дисциплину при принятии на работу и увольнении и соответствие информированию ТЦК и СП;

состояние обеспечения оповещения и прибытия призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующие ТЦК и СП;

организацию, состояние и результаты сверки учетных данных по ТЦК и СП;

состояние доведения до призывников, военнообязанных и резервистов Правил военного учета под личную подпись и контроль за их исполнением;

организацию и состояние бронирования военнообязанных, работающих на предприятии;

организацию и результаты устранения недостатков, выявленных при проведении предварительных проверок состояния военного учета.

Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц (в зависимости от уровня нарушения – от 3400 до 8500 гривен).

Мобилизация в Украине: главное

После полномасштабного вторжения России на территории Украины было объявлено военное положение, устанавливаемое на определенный период и продолжающееся по необходимости.

Из-за того, что война продолжалась, Верховная Рада уже в шестой раз утвердила продление военного положения на 90 дней и объявила общую мобилизацию с 19 февраля 2023 года на следующие 3 месяца – до 20 мая 2023 года.

Мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте 18 – 60 лет. Также из-за военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу.