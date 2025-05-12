Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду и Александра Завитневича.
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Глава комитета по нацбезопасности о "бусификации"
Александр Завитневич отметил, что главной целью закона о мобилизации было решение проблемы нехватки личного состава. По его словам, удалось улучшить показатели мобилизации, обновить военный учет и ввести цифровые сервисы, в частности, Резерв+.
Председатель профильного Комитета Верховной Рады высказался против так называемой "бусификации".
Категорически против практики принудительного задержания граждан на улицах. Это нарушает права людей и вредит имиджу государства,
– подчеркнул Завитневич.
Также нардеп отметил, что нужна прозрачность и баланс между потребностями армии и правами граждан – с обеспечением открытости процессов мобилизации.
"Важно предоставить возможность гражданам самостоятельно выбирать подразделения для службы – это повышает мотивацию и эффективность армии", – подчеркнул председатель профильного Комитета ВРУ.