Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду и Александра Завитневича.

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Глава комитета по нацбезопасности о "бусификации"

Александр Завитневич отметил, что главной целью закона о мобилизации было решение проблемы нехватки личного состава. По его словам, удалось улучшить показатели мобилизации, обновить военный учет и ввести цифровые сервисы, в частности, Резерв+.

Председатель профильного Комитета Верховной Рады высказался против так называемой "бусификации".

Категорически против практики принудительного задержания граждан на улицах. Это нарушает права людей и вредит имиджу государства,

– подчеркнул Завитневич.

Также нардеп отметил, что нужна прозрачность и баланс между потребностями армии и правами граждан – с обеспечением открытости процессов мобилизации.

"Важно предоставить возможность гражданам самостоятельно выбирать подразделения для службы – это повышает мотивацию и эффективность армии", – подчеркнул председатель профильного Комитета ВРУ.