Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой специалистов юридической компании INSEININ. В Украине продолжается мобилизация, а мужчины, которые недавно прошли срочную службу, получают повестки.

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Уволен не значит свободен

На фоне всеобщей мобилизации в Украине у многих мужчин, которые уволились со срочной службы в 2024 году, возникает логичный вопрос – имеют ли право их снова призвать. Юристы объяснили: несмотря на формальную отсрочку, эти мужчины зачислены в оперативный резерв первой очереди, что меняет их статус.

Почему бывших срочников могут мобилизовать

В апреле – мае 2024 года военнослужащие срочной службы были уволены в запас по закону №11035. Документ предусматривает отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев. То есть они не подлежат мобилизации как минимум до мая – июня 2025 года.

Однако после увольнения многих из них сразу поставили на учет как резервистов, оформили мобилизационные распоряжения, а также выписали повестки с датой будущего прибытия в воинскую часть.

Почему такая практика законна

Согласно ст. 26-2 Закона "О воинской обязанности и военной службе", во время особого периода годные к службе военные автоматически зачисляются в оперативный резерв. Командиры воинских частей параллельно с приказом об увольнении издают также приказы о зачислении на конкретные должности в резерве.

Юристы отмечают: резервисты не считаются обычными военнообязанными, а потому не имеют права на оформление отсрочки.

Что вручают резервистам

Мобилизационное распоряжение – с назначением в конкретную воинскую часть.

– с назначением в конкретную воинскую часть. Персональную повестку – которая является основанием для прибытия в часть после оповещения.

В то же время бывшим срочникам стоит внимательно проверять свой учет в Реестре "Оберег" и статус в военкомате. Если есть сомнения – юристы советуют обращаться за разъяснениями в ТЦК или правозащитников.