Мобилизированный умер 19 октября. До этого он 3 недели находился в коме после избиения, но родственникам рассказывали разные версии, среди которых и версия об обычном падении. Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Мобилизированного избили, но родственникам говорили о падении и эпилепсии

34-летнего мужчину из Чувашии мобилизовали 26 сентября и отправили в воинскую часть в Ульяновской области. Как ни странно, но его мобилизовали без медицинской комиссии.

В течение дня родственники несколько раз разговаривали с мобилизованным, а вечером он перестал выходить на связь. Через 2 дня родным сообщили, что мужчина в больнице и ему сделали операцию.

Впоследствии выяснилось, что мобилизованный в коме. Версии о случившемся были разными. В части мобилизованные начали говорить, что он якобы упал, а командир еще и рассказал, что у него начался приступ эпилепсии. Однако родственники говорят, что эпилепсии у мобилизованного не было никогда.

После 3 недель в коме "мобик" умер. В заключении судмедэкспертизы указано, что причиной смерти стали многочисленные травмы головы, в том числе причиненные ударом тупым предметом, нанесенные около полуночи 27 сентября. Но в части настаивали, что мужчина просто упал, хотя и позже признали, что могло быть и избиение.

Кроме того, после того, как родственникам отдали тело на погребение, те обнаружили, что у мобилизованного еще и сломана челюсть, но судмедэксперты этого не указали.

Мобилизированные обречены

По состоянию на 24 октября потери оккупантов в личном составе составляют около 67 940 человек. Каждый день украинские защитники и защитницы ликвидируют сотни оккупантов. На фоне таких колоссальных потерь 21 сентября диктатор Владимир Путин объявил так называемую "частичную" мобилизацию. Тогда глава Кремля заявлял, что будут призывать только тех, у кого есть опыт, а перед отправкой на фронт все обязательно пройдут военную подготовку. Однако заявления Путина далеки от реальности.

Таким образом, Кремль пытается пополнить свои войска на фоне колоссальных потерь, однако отношение к подготовке и экипировке мобилизованных никудышное – то выдают заржавевшие автоматы, то говорят самостоятельно покупать бронежилеты. В то же время, уклонение от мобилизации, добровольная сдача в плен или отказ выполнять приказы командования теперь предусматривают заключение. Так что те, кто не хочет идти на фронт, могут оказаться в тюрьме. А если отправятся на передовую – есть огромные шансы погибнуть.

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