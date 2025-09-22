Могут ли мобилизовать младше 18 – 24 лет: объяснение юристов
- Юристы отмечают, что мобилизация в возрасте от 18 до 24 лет не проводится, однако есть возможность заключить контракт с Вооруженными Силами Украины.
- Призывной возраст в Украине составляет 25 лет, и именно с этого возраста лицо подлежит мобилизации, если оно является военнообязанным.
В Украине до 5 ноября 2025 года официально продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации. Так, в последнее время все чаще возникают споры и слухи относительно реального призывного возраста.
Юристы рассказали, при каких условиях человек до 25 лет может стать в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на объяснение адвокатского объединения.
С какого возраста могут мобилизовать в армию?
Особенно много вопросов касается мужчин от 18 до 24 лет, ведь именно эта категория сталкивается с наибольшим количеством недоразумений.
Законодательство четко определяет, что мобилизация в возрасте от 18 до 24 лет пока не проводится. Однако в этой возрастной группе есть возможность добровольно заключить контракт с Вооруженными Силами Украины и проходить службу на контрактной основе. Государство предусматривает для таких военнослужащих соответствующие социальные льготы и выплаты.
К слову, в частности речь идет о программе "контракт 18 – 24", которая способствует усилению украинских подразделений молодыми военными и улучшает мотивацию армии. Так, существует спрос на позиции операторов БпЛА как среди парней, так и среди девушек в возрасте до 25 лет.
Согласно действующему законодательству, призывной возраст в Украине составляет 25 лет. Именно после достижения этого возраста лицо приобретает статус военнообязанного, поэтому переходит на воинский учет и подлежит мобилизации.
Кроме этого адвокаты отмечают, что в 25 лет необходимо изменить военно-учетный документ. Процедура предусматривает замену удостоверения о приписке к призывному участку на временное удостоверение военнообязанного.
Обратите внимание! Ранее в Украине призывной возраст составлял 27 лет. Однако недавно Верховная Рада приняла изменения, сократив его до 25 лет.
В условиях военного положения призыв на срочную службу приостановлен. Поэтому мобилизация касается только тех, кто уже является военнообязанным, а именно:
- мужчин от 25 лет;
- тех, кто закончил военную кафедру и получил офицерское звание.
Мобилизация осенью 2025 года: последние новости
- Согласно последним обновлениям правил вручения повесток, соответствующий документ считается действительным при условии личного вручения под подпись или же отправки по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.
- В повестке обязательно должны быть указаны: название документа, личные данные, цель вызова, дата и место прибытия, а также подпись и печать ответственного лица.
- Некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку, в частности студенты дневной или дуальной формы обучения. Хотя университеты передают данные в ТЦК, юристы советуют соискателям образования также самостоятельно сообщать о своем праве на отсрочку.
- В то же время на передовую направляют только мобилизованных, прошедших обучение в специализированных центрах подготовки. Военнослужащие с хроническими заболеваниями не привлекаются к боевым действиям, однако могут выполнять задачи в тылу.