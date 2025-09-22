Чи можуть мобілізувати молодших за 18 – 24 роки: пояснення юристів
- Юристи зазначають, що мобілізація у віці від 18 до 24 років не проводиться, проте є можливість укласти контракт зі Збройними Силами України.
- Призовний вік в Україні становить 25 років, і саме з цього віку особа підлягає мобілізації, якщо вона є військовозобов'язаною.
В Україні до 5 листопада 2025 року офіційно триває дія воєнного стану та загальної мобілізації. Так, останнім часом дедалі частіше виникають суперечки та чутки щодо реального призовного віку.
Юристи розповіли, за яких умов людина до 25 років може стати до лав Збройних сил України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пояснення адвокатського об'єднання.
З якого віку можуть мобілізувати до війська?
Особливо багато запитань стосується чоловіків від 18 до 24 років, адже саме ця категорія стикається з найбільшою кількістю непорозумінь.
Законодавство чітко визначає, що мобілізація у віці від 18 до 24 років наразі не проводиться. Проте у цій віковій групі є можливість добровільно укласти контракт зі Збройними Силами України та проходити службу на контрактній основі. Держава передбачає для таких військовослужбовців відповідні соціальні пільги та виплати.
До слова, зокрема йдеться про програму "контракт 18 – 24", яка сприяє підсиленню українських підрозділів молодими військовими та поліпшує мотивацію армії. Так, існує попит на позиції операторів БпЛА як серед хлопців, так і серед дівчат віком до 25 років.
Згідно з чинним законодавством, призовний вік в Україні становить 25 років. Саме після досягнення цього віку особа набуває статусу військовозобов'язаного, тому переходить на військовий облік та підлягає мобілізації.
Окрім цього адвокати наголошують, що в 25 років необхідно змінити військово-обліковий документ. Процедура передбачає заміну посвідчення про приписку до призовної дільниці на тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Зауважте! Раніше в Україні призовний вік становив 27 років. Проте нещодавно Верховна Рада ухвалила зміни, скоротивши його до 25 років.
В умовах воєнного стану призов на строкову службу призупинений. Тому мобілізація стосується лише тих, хто вже є військовозобов'язаним, а саме:
- чоловіків від 25 років;
- тих, хто закінчив військову кафедру та отримав офіцерське звання.
Мобілізація восени 2025 року: останні новини
- Згідно з останніми оновленнями правил вручення повісток, відповідний документ вважається дійсним за умови особистого вручення під підпис або ж надсилання поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення.
- У повістці обов'язково мають бути зазначені: назва документа, особисті дані, мета виклику, дата й місце прибуття, а також підпис і печатка відповідальної особи.
- Деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку, зокрема студенти денної чи дуальної форми навчання. Хоча університети передають дані до ТЦК, юристи радять здобувачам освіти також самостійно повідомляти про своє право на відстрочку.
- Водночас на передову скеровують лише мобілізованих, які пройшли навчання у спеціалізованих центрах підготовки. Військовослужбовці з хронічними захворюваннями не залучаються до бойових дій, проте можуть виконувати завдання у тилу.