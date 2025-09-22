В Україні до 5 листопада 2025 року офіційно триває дія воєнного стану та загальної мобілізації. Так, останнім часом дедалі частіше виникають суперечки та чутки щодо реального призовного віку.

Юристи розповіли, за яких умов людина до 25 років може стати до лав Збройних сил України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пояснення адвокатського об'єднання.

З якого віку можуть мобілізувати до війська?

Особливо багато запитань стосується чоловіків від 18 до 24 років, адже саме ця категорія стикається з найбільшою кількістю непорозумінь.

Законодавство чітко визначає, що мобілізація у віці від 18 до 24 років наразі не проводиться. Проте у цій віковій групі є можливість добровільно укласти контракт зі Збройними Силами України та проходити службу на контрактній основі. Держава передбачає для таких військовослужбовців відповідні соціальні пільги та виплати.

До слова, зокрема йдеться про програму "контракт 18 – 24", яка сприяє підсиленню українських підрозділів молодими військовими та поліпшує мотивацію армії. Так, існує попит на позиції операторів БпЛА як серед хлопців, так і серед дівчат віком до 25 років.

Згідно з чинним законодавством, призовний вік в Україні становить 25 років. Саме після досягнення цього віку особа набуває статусу військовозобов'язаного, тому переходить на військовий облік та підлягає мобілізації.

Окрім цього адвокати наголошують, що в 25 років необхідно змінити військово-обліковий документ. Процедура передбачає заміну посвідчення про приписку до призовної дільниці на тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Зауважте! Раніше в Україні призовний вік становив 27 років. Проте нещодавно Верховна Рада ухвалила зміни, скоротивши його до 25 років.

В умовах воєнного стану призов на строкову службу призупинений. Тому мобілізація стосується лише тих, хто вже є військовозобов'язаним, а саме:

чоловіків від 25 років;

тих, хто закінчив військову кафедру та отримав офіцерське звання.

