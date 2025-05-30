Такое мнение 24 Каналу высказал журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин, отметив, что этим должен заниматься не только ТЦК. Более того, нужно увеличить ответственность для уклонистов и обеспечить качественную военную подготовку.

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Что надо изменить в мобилизации

Журналист отметил, что общую потребность для войска знают в Генеральном штабе Вооруженных Сил. В его же роте уровень укомплектованности – две трети. Сейчас говорить о демобилизации, по его мнению, неуместно, ведь в таком случае войску нужно дополнительно 200 тысяч человек.

Именно поэтому сейчас нужно сделать домобилизацию: укомплектовать бригады до 80 – 85% от личного состава. Тогда бригада будет иметь гораздо меньше потерь на поле боя, чем бригада, которая укомплектована на 50 – 60%.

Я хотел бы, чтобы в этом году государство решило хотя бы этот вопрос. Это сохранит жизнь моих собратьев и просто позволит нам лучше держать оборону. Если для этого нужны непопулярные решения, то делаем непопулярные решения,

– подчеркнул он.

Казарин объяснил, что Украине не нужно делать мобилизацию делом только ТЦК, которые подчиняются Сухопутным войскам. К этому делу должна быть причастна вся исполнительная структура местной и центральной власти. Хотя это электорально непопулярный ресурс – модерировать мобилизацию, но наша страна не имеет другого выбора.

Кроме того, по моему мнению, надо усиливать ответственность за пренебрежение мобилизацией. Эта история о 17 тысячах гривен штрафа, который сегодня грозит уклонисту, – этого недостаточно, давайте откровенно,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что также надо решать проблемы с обучением на БЗВП и с управлением войсками, о которых многие говорят. Украина сдерживает врага уже более 3 лет, война продолжается, поэтому украинское войско должно быть качественно подготовлено.

Кстати, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федор Вениславский сообщил, что сейчас мобилизация держится на достаточном уровне, но по сравнению с прошлым годом – замедлилась. Это произошло на фоне принятия нового закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".