Во время дополнительного собеседования все становится ясно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Гавель, начальницу группы отдела психологического отбора Кировоградского ОТЦК и СП, в эфире телемарафона.

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Как мобилизованные пытаются обмануть ВЛК

Екатерина Гавель отметила, что в основном обманывать ВЛК пытаются на психологическом тесте.

Там есть вопросы специфические. И они отвечают, что все плохо, что они одиноки, им лучше быть наедине – что в коллективе они не могут себя проявить. Суицидальные вопросы есть, они также ставят, что все у них плохо, военно-профессиональной направленности, мотивации к военной службе у них нет. Искусственно ухудшают свои показатели,

– объяснила Гевель.

Она отметила, что во время дополнительных проверок и собеседований таких лиц удается разоблачить.

Оказывается, что это вполне нормальные, образованные люди с семьями. Однако мотивация к службе у них нет, и они пытаются ухудшить свои психологические показатели искусственно.