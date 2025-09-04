В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за границу.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, когда могут снять эти ограничения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью "Новости.LIVE".

Когда всем мужчинам могут разрешить выезжать за границу?

Подоляк отметил, что ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. После этого, вероятно, наступит короткий переходный период, а дальше границы снова откроют. По его словам, практически это будет означать полную свободу выезда, хотя государство учитывает возможные риски и очереди.

Советник главы Офиса Президента также отметил, что после войны в Украине появятся рабочие места и программы восстановления, поэтому оставаться дома будет не менее перспективно, чем жить за границей.

Ограничения по выезду за границу: коротко о главном