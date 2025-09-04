В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, коли можуть зняти ці обмеження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю "Новини.LIVE".

Дивіться також Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад: постанову оприлюднили

Коли усім чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон?

Подоляк зазначив, що обмеження на виїзд діятимуть до завершення воєнного стану. Після цього, ймовірно, настане короткий перехідний період, а далі кордони знову відкриють. За його словами, практично це означатиме повну свободу виїзду, хоча держава враховує можливі ризики та черги.

Радник голови Офісу Президента також зауважив, що після війни в Україні з’являться робочі місця й програми відновлення, тож залишатися вдома буде не менш перспективно, ніж жити за кордоном.

Обмеження щодо виїзду за кордон: коротко про головне