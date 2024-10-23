Об этом говорится в Правилах пересечения границы гражданами Украины. Обязательным условием для выезда мужчин за границу является наличие военно-учетного документа.

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Кто может выезжать за границу

Как отмечают в Госпогранслужбе, перечень категорий лиц, которым, в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд за границу, пока не менялся.

Право на выезд за границу имеют:

забронированные на период мобилизации:

признанные военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

родители-одиночки;

те, кто имеет ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

другие категорий лиц, определенные ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Какие документы нужны для выезда мужчин за границу

Сейчас выезд мужчин за границу возможен только при наличии военного билета.

Военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность (паспортом), военнообязанные должны предоставить по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Требования к военному билету для выезда за границу

Военный билет может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

В военно-учетных документах мужчин, которые имеют отсрочку от призыва или исключены из воинского учета по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или исключения из воинского учета или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 №560.

Основание для отказа в выезде за границу

Основанием для отказа в выезде за границу являются:

отсутствие военно-учетного документа;

сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о представлении лица в розыск в Национальную полицию.

В случае выявления таких сведений в реестре, на место вызывают полицейского для административного задержания лица и доставки его в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки.