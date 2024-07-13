Как пояснила юрист Галина Токмач, требование нового закона по обновлению учетных данных не касается категорий лиц, которые были исключены из воинского учета. То есть оно не распространяется на людей, которым инвалидность установлена пожизненно.

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Обязаны ли люди с пожизненной инвалидностью обновить данные

По ее словам, если в военно-учетном документе указано, что человек был признан непригодным к прохождению военной службы со снятием с воинского учета, то нет необходимости обновлять данные.

Важно. В соответствии со статьей 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусмотрено взятие на учет тех, кто был с него снят или исключен согласно решению военно-врачебной комиссии.

Однако все остальные категории военнообязанных обязаны как можно скорее обновить свои данные. Это можно сделать, наведавшись в ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту жительства.

Также обновить данные можно с помощью собственного электронного кабинета в приложении "Резерв +" или в ЦНАП (центр предоставления административных услуг). Напомним, что штрафы для тех, кто не обновит свои данные, могут составлять от 17 000 до 25 500 гривен в военное время.