Об этом заявил уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. По его словам, военкоматы могут быть переформатированы.

Смотрите также Снижение мобилизационного возраста: нардеп ответил, обсуждают ли этот вопрос в Раде

Возможна ли полностью добровольная мобилизация

Он подчеркнул, что прямая мобилизация граждан в определенные воинские части, которая осуществляется в обход ТЦК, касается только добровольцев. Для принудительной мобилизации военнообязанных все же необходима структура, похожая на ТЦК.

Бежевец напомнил, что, кроме непосредственных мобилизационных мероприятий, ТЦК также занимается социальной поддержкой военных и выполняет другие важные государственные функции.

Они могут быть реформированы, переформатированы – что угодно. Но эти функции все равно кто-то должен выполнять,

– пояснил он.

Представитель Минобороны отметил, что процесс мобилизации не может происходить на исключительно добровольных началах и все равно предусматривает определенное принуждение.

"Соответственно, нельзя говорить, что это заменит мобилизацию. Мобилизация там, где есть элементы принуждения административного и уголовной ответственности. Это для тех, кто не осознал свой гражданский долг, и несмотря на то, что должен служить, нет отсрочки, бронирования и все остальное, тем не менее уклоняется", – объяснил Бежевец.

Напомним, что если человек проигнорировал приглашение в ТЦК, за что уплатил штраф, и все равно не обновил свои данные, тогда он может наступить уголовная ответственность.