Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Полтавского ТЦК Романа Истомина для hromadske.

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Почему нельзя ликвидировать ТЦК и оставить только рекрутинговые центры

Роман Истомин отметил, что рекрутинговые центры в целом не занимаются мобилизацией. Он пояснил, что есть добровольная служба, которая идет через рекрутинг, и есть обязательная служба – то есть мобилизация. Исключительно рекрутинга недостаточно для комплектования ВСУ.

По словам Истомина, если бы можно было обойтись без призыва и набирать людей исключительно через рекрутинговые центры, то можно было бы расформировать ТЦК, а просто остановить мобилизацию.

Кроме того, в ТЦК очень много других функций. Мы вообще являемся таким мостиком между гражданскими и военными. Это очень большой кусок работы с семьями как действующих военнослужащих, так и без вести пропавших и павших воинов,

– указывает представитель ТЦК.

Кроме этого, ТЦК и СП отвечают за материальное обеспечение для определенных подразделений, которые не могут организовать свою работу самостоятельно.

Какое объяснил военный, рекрутинговые центры точно не могут все это выполнять. Это должна быть или отдельно созданная структура вместо ТЦК, или эти функции нужно разбросать между кем-то другим.