Согласно законодательству, мобилизованные перед отправкой на передовую должны пройти базовую военную подготовку, которая длится до трех месяцев, информирует 24 Канал.

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Как долго учатся мобилизованные

Срок базовой военной подготовки составляет минимум один месяц общей подготовки и может достигать двух месяцев профессиональной подготовки.

Справка. Согласно новому мобилизационному закону, мобилизованных не могут немедленно отправить на передовую – сначала они должны пройти базовую военную подготовку, которая длится до трех месяцев.

Из этого времени не менее одного месяца посвящается общевойсковой подготовке, а до двух месяцев – профессиональной подготовки. Верхняя граница срока подготовки законом не определена. План подготовки определяет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Что делать, если отправляют на фронт без подготовки

Если без военного опыта отправляют сразу на службу, нужно обратиться к командиру воинской части с рапортом о том, что не служил в ВСУ, не имеет боевого опыта и подпадает под категорию лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку.

В таком случае данного человека необходимо без исключений удалить из списков личного состава части и направить в учебный центр.

Если рапорт не подействовал, стоит обратиться на горячую линию Министерства обороны (0 800 500 410, 0 800 500 442 и 044 454 44 99) или к личному адвокату.