Таким образом они продлятся до 8 февраля 2025 года. Издание NV объяснило, сколько еще продлится мобилизация в Украине.

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Сколько продлится мобилизация

Закон позволяет ввести военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. Однако также предусмотрен механизм их продления.

"Военное положение и всеобщую мобилизацию вводит президент Украины на срок до 90 дней. После этого для продления состояния необходимо, чтобы Верховная Рада законом продлила и военное положение и мобилизацию. Соответствующую процедуру в Украине с 24 февраля уже провели 11 раз, с августа военное положение и всеобщую мобилизацию продлили на 90 дней", – объясняет издание.

Последним указом президент продлил мобилизацию до 8 февраля 2025 года.

Таким образом с начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство продолжало мобилизацию:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года до 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;

с 15 февраля до 13 мая 2024 года;

с 14 мая до 11 августа 2024 года до 11 августа 2024 года;

с 12 августа до 9 ноября 2024 года;

с 10 ноября 2024 года до 8 февраля 2025 года.

В указе президента о введении военного положения также указываются ограничения конституционных прав на этот период. Они могут происходить до конца военного положения, который закончится или по указу президента, или в случае окончания 90 дней срока продления.