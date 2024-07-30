Однако специалисты Безоплатной правовой помощи отмечают, что военкомы могут предложить человеку пройти, или проехать в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные. Задержание проводят только полицейские.

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Правила задержания гражданина

Если же человек отказывается, явно уклоняется от призыва, то работники ТЦК могут вызвать полицию. Или, если полицейский входит в состав группы оповещения, то он может проводить административное задержание и доставку гражданина в такой центр. Это регламентируется статьями 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях,

– указывают специалисты.

Работники полиции имеют право задержания гражданина, в отличие от работников ТЦК. В случае если военнообязанный отказывается предоставить свои документы или пытается убежать, ему грозит административная или уголовная ответственность.

Если военнообязанный отказывается получать повестку, представитель ТЦК должен составить акт отказа, который подписывают не менее 2 членов групп оповещения. Далее этот акт регистрируют в центре комплектования. Полицейский, который входит в состав группы оповещения, имеет право задержать гражданина и доставить его в ТЦК.