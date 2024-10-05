Об этом пишет The Times со ссылкой на секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны Романа Костенко.

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Мобилизация в Украине

По данным НАТО, Россия набирает около 30 тысяч военных ежемесячно, неся "очень большие" потери.

Цель в 200 000 может быть все более необходимой, но ее также становится все труднее достичь,

– говорится в публикации.

Офицер одного из ТЦК в Одессе рассказал, что они не мобилизуют даже 20% от заявленной нормы. В некоторые дни он раздавал более 100 повесток, однако откликнулась лишь "горстка мужчин". В разговоре с журналистом мужчина пожаловался на картину коррупции, бесхозяйственности и разочарования в своем отделе, из-за чего "невозможно достичь наших целей.

Работник ТЦК также рассказал, что в некоторые дни более половины мужчин, которые приходят в военкомат, имеют заболевания, которые делают их непригодными, например, туберкулез, гепатит или ВИЧ.

"Много людей мы привозим на обследование только для того, чтобы выяснить, что они на самом деле больны", – сказал он.