Соответствующей информацией поделилась во время телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр. Она подчеркнула, что ни о какой принудительной постановке женщин на военный учет вообще речь не идет, передает 24 канал.

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Женщин принудительно не мобилизуют

Анна Маляр отметила, что могут быть определенные изменения в постановке женщин на военный учет. И о них, добавила замминистра, в Генштабе непременно известят.

С 2014 года и по сей день ни одна женщина не была принудительно мобилизована. А с 24 февраля 2022 года у нас мобилизовано около 1000 женщин. Это те, что сами добровольно пришли и заявили о своем желании мобилизовываться,

– подчеркнула Маляр.

Напомним, что уже этой осенью – с 1 октября – должна заработать процедура, согласно которой на военный учет будут брать женщин. Но здесь следует четко понимать, что говорится не обо всех. Ее нужно будет проходить только тем, чья профессия входит в обновленный список специальностей.

Постановка на учет не означает мгновенной отправки на фронт

Следует также ограничивать постановку на военный учет от службы. Если женщина записалась, то это еще не значит, что ее немедленно отправят на фронт. Речь идет о том, что ее могут мобилизовать или отправить служить, если в этом будет соответствующая необходимость.

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