Правила и нюансы этого процеса четко расписаны в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". О том, кого и в каком возрасте берут на службу – рассказывает 24 Канал.

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Со скольки лет можно присоединиться в ряды ВСУ?

Согласно закону, мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, признаны годными к службе по состоянию здоровья и не имеют отсрочки или бронирования.

Однако, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые не проходили службу и не имеют военной специальности, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поэтому таких до 25 лет пока не мобилизуют.

Обратите внимание! Молодежь в возрасте 18 – 24 года может стать на защиту страны добровольно на условиях контракта. Он предусматривает финансовую поддержку и социальные льготы за год службы.

К слову, пока депутаты только обсуждают возможность снижения мобилизационного возраста до 18 – 20 лет. Официально же призыв 18-летних пока не предусмотрен.

Молодым военнослужащим предоставят возможность получать высшее образование без отрыва от службы. В то же время место обучения за ними будет сохраняться.

В частности для молодежи предусмотрено обучение на дроновых специальностях, денежные выплаты и льготы после службы.