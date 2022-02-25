Информацию об отмене оплаты за звонки в Украину, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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К такому дружественному шагу прибегли мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

"Такой шаг – проявление настоящей солидарности с нашим государством и его народом. Украина будет помнить каждую страну, международную организацию, бизнес, не отвернувшегося человека, не лицемерившего в лицо, а стояла бок о бок с украинцами в это критическое время ", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.