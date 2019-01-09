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      Ольга Черненко

      Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой

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      Объявления о мероприятии
      Объявления о мероприятии

      Самая модная традиция в Луганске для тех, кто в тренде – детские утренники в ресторанах. Мероприятие не для рабочего класса, это понятно.

      Обороты эта ресторанная кампания набирает уже года два. Еще за месяц до праздника в соцсетях, школах и любых других местах скопления людей появляется объявление – ресторан такой-то приглашает на праздник, указаны даты и время, цену уточнять по телефону. В заявленную за сумму входного билета (от 250 рублей) обещают столик в ресторане, часовое театрализованное представление и игры с аниматором. Там же будет работать фотозона.

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      После веселля можно заказать фотографии в антураже ресторана и с мультгероями в ростовых костюмах. Заказ еды и напитков за отдельную плату. Для сравнения: билет на детское представление в филармонию или в кукольный театр – 50 рублей, в украинский и русский драматические театры – 80 рублей и в цирк в диапазоне 150-500 рублей. Представления в некоммерческих организациях длятся более одного часа, обеспечивая ту же фотозону все в те же 50/80/150 рублей за билет.

      Мои друзья попали впервые на такое вот ресторанное мероприятие. Причем попали вполне официально – с детским вокальным коллективом от "государственного" дома творчества. Им заранее огласили сумму такого утренника в ресторане "Пегас" – 1000 рублей за ребенка (и снова сравните: пособие одинокой матери в Луганске тоже 1000 рублей в месяц). В эту сумму, как им пояснили, входила аренда ресторанного зала и костюм для выступления. Ребенок в составе вокального коллектива исполнял один номер – песню "Папа купил автомобиль", а его костюм для выступления представлял брюки с лампасами и жилет. Да, костюм, конечно же, после остается у преподавателя.

      Начало праздника было, мягко говоря, не детское – в 18:00. Сразу же смутило то, что сам преподаватель прибежал за двадцать минут до начала мероприятия. То есть, дети одевались и готовились буквально на ходу, а поддержку получали, очевидно, уже вдогонку. Кроме этого коллектива в зале ресторана выступали и другие дети.

      То есть можно сказать, что в Луганске возрождается традиция кабаре или есть свой Мулен Руж. Дети поют и танцуют – родители пьют и едят. Ну, и когда все это действо с детскими песнями окончилось, родители не спешили расходиться. Папы здесь же при детях начали выпивать, обмывая успех, а мамы курили кальян. Ресторан "Пегас" обеспечил себе выручку и полный зал в этот вечер, собрав предварительно еще и за аренду зала с тех же родителей.

      При общем обнищании населения есть определенная прослойка людей, кто нуждается в таких вот светских раутах, выходах в свет, общении определенного формата и маркерах благополучной жизни. Поэтому залы всех известных ресторанов дают такие детские представления за месяц до и за месяц после Нового года. Мамы могут выгулять наряды, папы пообщаться о своем мужском, а в общем это демонстрация благополучия семьи среди себе подобных. Конечно, акция в 1000 рублей это явный перебор, а детские выступления в сочетании с кальяном родителей тоже не по Макаренко, но в общем можно сказать, что это дань местной моде.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Публикации Новости Луганска Новогодние праздники
      Источник: 24 Канал
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