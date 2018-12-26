Блог из Луганска: а бежать теперь куда?

C 25 декабря 2018 года в общеобразовательных учреждениях Луганска объявили карантин. То есть школьники ушли на зимние каникулы на три дня раньше положенного срока, потому что превышен эпидемиологический порог по гриппу.

Между собой мамы говорят шепотом, что причиной такой странной спешки "властей" и долгих Рождественских каникул стали грядущие боевые действия, об этом вокруг говорят все. Говорят шепотом и спорят сами с собой: "Никому сейчас верить нельзя, уже четыре года все обещают". Причем понять, кто за кого или против кого понять невозможно. Люди в большинстве своем совершенно индиференты к политической ситуации вокруг. "Наши" или "ваши" – категории политиков или телевизионщиков, для рядового жителя "ЛНР" более актуально, куда определить ребенка на эти три выпавших случайно выходных дня. Если вместе с общеобразовательными школами прекратили свою деятельность музыкальные и художественные школы, а утренники проходят странно – где-то их тоже отменили, а где-то они продолжаются. И уже не шепотом мамы говорят о том, что очень странно – в "республике" грипп, а утренники в ДК им. Ленина при полном зале продолжаются. Если мы упреждаем грипп, почему собирают детей в полные залы?

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А сам утренник от Манолиса Пилавова в главном ДК "республики" роскошен – задействованы юные актеры, на сцене изумительные двигающиеся декорации, елки и даже живой оркестр в холле силами музыкантов местной "полиции". Немного странно и даже жаль бедняг в форме при полном параде с орденами, играющих перед снующими первоклашками детские песенки, но приказы, как известно, не обсуждают. Перед началом представления для всех собравшихся в зале торжественно объявляют, что праздник этот организован при поддержке Манолиса Пилавова, а сладкими подарками собравшихся обеспечил Леонид Пасечник. Такая, знаете, ненавязчивая реклама местной "власти", как вроде такого же праздника не было при Плотницком или при законной украинской власти.

Но, знаете, все присутствующее в восторге – оркестр, ростовые куклы в холле, елка на втором этаже, аниматоры, которые совершенно бесплатно проводят какие-то игры у елки. В общем, пойти туда стоит даже с превышением эпидемиологического порога по гриппу. Сладкие подарки тоже впечатляют – праздник с символикой "республики" как и ненавязчивая реклама Пилавова.

И войны как будто нет – елки, продуктовый ажиотаж, очереди бюджетников у банкоматов, но война между тем во всем: большие "военные" машины с номерными знаками ЛК – Луганская комендатура там, где могут ездить только легковые машины, люди с оружием у военных объектов, какое-то движение в воздухе и также шепотом "Скорее бы уже какая-то ясность" и вместе с этим "А бежать теперь куда?"а

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