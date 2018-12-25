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      Ольга Черненко

      Хочеш должность – плати: классика жанра в "ЛНР"

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      Взятки
      Взятки / Фото из открытых источников

      Многим людям сейчас интересно занимать должности, платить за них, соревноваться в звездах на погонах...

      Наталья Свиридова – профессор, доктор экономических наук, заведующая экономического факультета ВНУ им. В. Даля, который в Луганске. Кроме этого она жена местного олигарха. Именно поэтому многие из этих титулов благодаря мужу она и получила – он помогал ей двигаться вверх по карьерной лестнице, что говорит, конечно, о крепком тандеме в их супружеской паре.

      В общем, жили они, уверенно покоряя высоты и намеченные цели. Одно не давало покоя – кресло ректора, которое очень уж заманчивым казалось Наталье Дмитриевне. Да мало ли кто из нас о чем мечтает – кто-то, может, даже о балете, но при этом отчетливо понимает, что балетное будущее для него закрыто. Но она все равно мечтала о кресле ректора. И мало того, что мечтала – делала для этого все. Выдвинула свою кандидатуру, как только появилась такая возможность в 2015 году. А репутация у нее, надо сказать, сварливой бабенки, хоть и профессора.

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      Тех, кто был за ее кандидатуру, было куда меньше, чем тех, кто был против нее. Люди даже подписи собирали, чтобы помешать ей . Громкое это было дело, одним словом. Коллектив петицию открытую в интернете выложил за 411 подписями, что, мол, уйдем мы, если она придет к власти. Писали, что ее стиль общения – смесь истерии и спеси. На тот момент она не победила. Ей от этого-то, кроме обиды, ничего больше – свое кресло декана она сохранила.

      Через год законно избранный ректор по возрасту "вышел в тираж", карта выстрелила – ректором стала Наталья Свиридова. Все знали, что в ее случае это была цена вопроса – она заплатила тогдашнему главе "ЛНР" Игорю Плотницкому. Все это знали и недоумевали, конечно, тому, что все решается так примитивно – хочешь быть, плати и будь.

      Пробыла она ректором меньше года. Сняли Плотницкого, реанимировали прежнего ректора, который был до нее – спешно под него переписав устав вуза. И Свиридова, поблагодарив всех, снова ушла возглавлять свой факультет. Но то ли шапка ректора оказалась тяжела, то ли просто так ей не повезло. В стенах вуза говорят разве что не в открытую, что она давала деньги "Плотному" за ректорство с дальним прицелом возглавить потом "министерство образования". И зная эти игры, которые происходили разве что не в открытую, кажется, что коррупция неистребима.

      Многим людям сейчас интересно занимать должности, платить за них, соревноваться в звездах на погонах... То есть они готовы на все, чтобы ухватить свой кусок пирога даже горячим, чтобы, хотя надкусить его, пока не отняли. И это так странно! Все настолько зыбко, настолько временно, настолько условно сейчас. В один момент можно быть и на коне, и под конем, а после снова на коне. Чаще, конечно, взлеты заканчиваются бесславно и сама эта яркая жизнь очень уж коротка здесь. Но, может, никто и не загадывает на десятилетия?

      Важно быть здесь и сейчас. Войти в историю вуза как первая женщина-ректор, которая смогла стать ректором благодаря деньгам мужа, которые смогла дать взятку нужному человеку, пусть и "главе республики". И если это была та козырная карта, то она сыграла, потому что в ее случае паззл сложился. Она смогла достичь своей цели, поставить себе зачет. А какой уже ценой – дело другое. Мало ли кому что покажется, время сейчас очень смутное...

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Публікації Хабар Новини Луганська Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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