Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что собрать человеческий ресурс и технику – большая проблема для России.

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Россия не способна оперативно собрать большой резерв

"Судя по всему, та техника, о которой рапортовал Шойгу (что 71% модернизированной новейшей техники) – закончилась. Теперь они вынуждены снимать с долгосрочного хранения еще советскую технику, которая там стоит уже 40, а может и 50 лет", – сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, россияне до сих пор не начали так называемую вторую волну наступления – это показатель того, что Россия не способна сегодня оперативно накопить такой большой резерв, который мог бы повлиять на общий ход боевых действий в Украине.

"Призыв нам сильно не угрожает, потому что это гражданские молодые парни, которые станут солдатами через несколько месяцев, не раньше. Мы их не будем столько ждать", – объяснил военный эксперт.