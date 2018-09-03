"Могли дать толчок Украине": гастарбайтеры вывели в лидеры экономику Польши

Украинские трудовые мигранты сделали экономику Польши самой динамичной в Европе, а если бы они остались работать на Родине, то дали бы толчок отечественному производству.

Центральный банк Польши и Европейское статистическое ведомство (Eurostat) показывают, что за последние 5 лет примерно миллион украинцев эмигрировали в Польшу, пишет DW. "Без украинцев нашу экономику ждала бы катастрофа", – уверяет Цезар Казмирчак, глава Союза предпринимателей и работодателей.

Исходя из данных польского ведомства по делам иностранцев, почти 90% запросов о получении разрешения на проживание приходит от граждан Украины. Большинство из них потом устраивается на работу помощниками по хозяйству, на стройки или фермы.

"Они самостоятельно учат язык и потом добросовестно работают", – рассказал Казмирчак о трудовых мигрантах из Украины

В комментарии OBOZREVATEL экономист Андрей Новак объяснил, что Польша привлекательна для соотечественников тем, что минимальная зарплата там выше, чем в Украине. Правда, если бы работники нашли альтернативу вдома, экономику Украины ждал бы рост.

"Польша благодаря украинцам может существенно снижать стоимость своей продукции за счет более низкой стоимости оплаты труда. А если бы наши соотечественники оставались работать на тех же работах, но уже в Украине, у нас было бы увеличение аграрного производства, высокая конкуренция, в результате чего цены на внутреннем рынке пошли бы на спад", – считает Новак.