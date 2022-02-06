Агентство психологической защиты работало в стране во время Холодной войны. Однако сейчас его функционирование снова считается актуальным из-за угрозы российского вторжения в Украину.
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Швецию могут атаковать
Заместитель председателя агентства психологической защиты Магнус Хёрт отметил, что угроза российского вторжения породила дискуссию о том, стоит ли Швеции и Финляндии вступать в НАТО. Причиной тому является то, что в Швеции также предполагают, что страна может пострадать в результате агрессии Кремля.
Мы не можем исключать, что Швецию могут атаковать,
– заявил Хёрт.
Основной миссией агентства называют защиту общества от фейков. Особенно этот вопрос становится актуальным на фоне того, что в Швеции осенью 2022 года состоятся выборы. Хёрт не исключает, что Россия может вмешаться в волеизъявление.
Страна готовит тотальную оборону
Магнус Хёрт заявил, что оккупация Россией Крыма в 2014 году заставила Швецию возобновлять свою тотальную оборону. Однако на фоне происходящего сейчас вопрос становится еще более актуальным.
В последнее время мы наблюдаем, что ситуация с безопасностью в нашей части света ухудшилась. Ситуация стала более напряженной,
– подчеркнул Хёрт.
По словам заместителя главы агентства, авторитарные государства используют дезинформацию и вмешательство во внутренние дела стран, в частности, в выборы, для дестабилизации. Именно поэтому Хёрт отметил необходимость функционирования органа по психологической защите населения.
Дискуссии вокруг членства Швеции и Финляндии в НАТО: главное
- В декабре 2021 года Россия фактически поставила ультиматум НАТО в своих "гарантиях безопасности" с требованием о нерасширении Альянса. В Швеции это требование подвергли критике и заявили, что это касается также их страны. Так же отреагировали и в Финляндии.
- Президент Финляндии Саули Нииностио в своем новогоднем обращении допустил членство страны в НАТО на фоне угрозы российского вторжения в Украину. Однако глава МИД Финляндии впоследствии отрицал такую перспективу.
- Однако экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмусен заявил, что в случае необходимости Швеция и Финляндия могут стать членами Альянса за 1 ночь, поскольку отвечают критериям и стандартам НАТО.
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