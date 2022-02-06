Агентство психологической защиты работало в стране во время Холодной войны. Однако сейчас его функционирование снова считается актуальным из-за угрозы российского вторжения в Украину.

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Швецию могут атаковать

Заместитель председателя агентства психологической защиты Магнус Хёрт отметил, что угроза российского вторжения породила дискуссию о том, стоит ли Швеции и Финляндии вступать в НАТО. Причиной тому является то, что в Швеции также предполагают, что страна может пострадать в результате агрессии Кремля.

Мы не можем исключать, что Швецию могут атаковать,

– заявил Хёрт.

Основной миссией агентства называют защиту общества от фейков. Особенно этот вопрос становится актуальным на фоне того, что в Швеции осенью 2022 года состоятся выборы. Хёрт не исключает, что Россия может вмешаться в волеизъявление.

Страна готовит тотальную оборону

Магнус Хёрт заявил, что оккупация Россией Крыма в 2014 году заставила Швецию возобновлять свою тотальную оборону. Однако на фоне происходящего сейчас вопрос становится еще более актуальным.

В последнее время мы наблюдаем, что ситуация с безопасностью в нашей части света ухудшилась. Ситуация стала более напряженной,

– подчеркнул Хёрт.

По словам заместителя главы агентства, авторитарные государства используют дезинформацию и вмешательство во внутренние дела стран, в частности, в выборы, для дестабилизации. Именно поэтому Хёрт отметил необходимость функционирования органа по психологической защите населения.

Дискуссии вокруг членства Швеции и Финляндии в НАТО: главное

В декабре 2021 года Россия фактически поставила ультиматум НАТО в своих "гарантиях безопасности" с требованием о нерасширении Альянса. В Швеции это требование подвергли критике и заявили, что это касается также их страны. Так же отреагировали и в Финляндии.

Президент Финляндии Саули Нииностио в своем новогоднем обращении допустил членство страны в НАТО на фоне угрозы российского вторжения в Украину. Однако глава МИД Финляндии впоследствии отрицал такую ​​перспективу.

Однако экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмусен заявил, что в случае необходимости Швеция и Финляндия могут стать членами Альянса за 1 ночь, поскольку отвечают критериям и стандартам НАТО.

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