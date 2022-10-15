При этом нельзя говорить, что в руководстве российского войска все воспринимают политические решения о продолжении войны любым способом как нечто на самом деле необходимое. Некоторые генералы и даже политики понимают, что Кремлю надо выводить остатки своих армий из Украины, ведь дальнейшие военные провалы вполне могут привести к развалу России.

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Однако Путин и его ближайшее окружение собираются и в дальнейшем забрасывать в бой все большее и большее количество россиян, вести захватническую войну до последнего солдата, чтобы только отсрочить свое поражение.

Никто не сомневается в невозможности российской победы

Определенная часть военно-политического командования страны-агрессора до сих пор верит в то, что Украину можно преодолеть военным путем. К таким лицам, судя по всему, относится и сам Путин.

Однако есть достаточно много генералов и офицеров высшего звена, осознавших невозможность российской победы . Ведь наиболее боеспособные силы вражеского войска уже уничтожены, а отряды зэков и неподготовленные мобилизованные никак не смогут выстоять против украинских титанов с западным вооружением.

. Ведь наиболее боеспособные силы вражеского войска уже уничтожены, а отряды зэков и неподготовленные мобилизованные никак не смогут выстоять против украинских титанов с западным вооружением. И хотя общая контролируемость личного состава со стороны командования не подлежит сомнению, каждая победа Украины на поле боя существенно приближает российское поражение. Ведь элиты видят, что король оказался голым, что "вторая армия мира" является слабой, а тотальная война разрушает экономику России . Государственные компании и предприятия, которые принадлежат олигархам, теряют свои рынки сбыта, что крайне негативно влияет на способность Москвы не только выживать, но и вести войну.

. Государственные компании и предприятия, которые принадлежат олигархам, теряют свои рынки сбыта, что крайне негативно влияет на способность Москвы не только выживать, но и вести войну. Санкционные ограничения, а также отсутствие какого-либо технологического импортозамещения уже поставили крест на возможности России восстановить боеспособность захватнического войска. Кремль больше не может строить современные танки, ракеты и самолеты, как и вести масштабные наступательные боевые действия для быстрого и победного выхода из конфликта.

Все эти факторы приводят к тому, что через несколько месяцев россияне будут воевать с оружием из американского ленд-лиза – того самого, который получали еще деды во время Второй мировой. Однако никаких "можем повторить" уже не может быть, потому что технологическая разница между вооружением России и Украины является невероятной.

Поэтому чем дальше ВСУ будут оттеснять оккупантов на всех фронтах, чем ближе война будет подбираться к российским границам или Крыму, тем больше будет обостряться конфликт внутри российского командования. Ведь полное оголение тылов ради достижения успеха на чужой земле вполне может привести к необходимости обороны Белгорода, Курска или даже Москвы, а потеря армии в Украине сделает Россию не способной защищать свои территории.

Впрочем, более вероятным выглядит не вариант перехода боевых действий на российские земли, а начало междоусобиц между элитами. Если власть Путина серьезно пошатнется, а в Кремле начнется борьба за трон, России понадобится подготовленная и контролируемая Москве армия – которой через полгода может уже и не быть.

Некоторые генералы уже сейчас хватаются за голову при размышлениях о том, что делать, если, например, Кадыров прекратит получать от Москвы деньги и объявит о выходе Чечни из состава федерации, или же пойдет войной на Дагестан для усиления своего влияния на соседнюю республику.

Нападение на Крымский мост в сочетании с недавними военными неудачами России и частичной мобилизацией вызвали прямую критику Владимира Путина и Кремля. Националистические россияне и военные блогеры критикуют российского президента за неспособность откровенно анализировать важные события. Путина упрекают, что он постоянно не обращает внимания на такие важные инциденты. Об этом говорят, в частности, и специалисты Американского института изучения войны. Анализ от ISW – читайте далее.

Бунты среди солдат маловероятны

В то же время ждать каких-то массовых протестов, устроенных обычными ордынцами, вряд ли стоит. Потому что среднестатистический "Ванька" более склонен к тому, чтобы пойти на убой ради своего царя, чем к отказу от выполнения приказов. Несмотря на тысячи погибших, невероятно глупые решения офицеров, потерю захваченных территорий, российские военные и "чмобики" боятся встречи с отрядами кадыровцев больше, чем смерти или украинского плена.

Впрочем, с каждым днем количество лиц, сдавшихся украинским защитникам, увеличивается, а потери среди армии – растут. И хоть Путин, Шойгу и Патрушев хотят вести войну, способность оккупантов к участию в боевых действиях постоянно уменьшается. Неадекватность военно-политического командования России становится все более очевидной. Поэтому если на что-то Украине и можно надеяться, то на мятеж высшего командования на фоне потери боеспособности армии. Ведь в бунтах рядовых солдат генералы не заинтересованы, а их способность держать войско в страхе пока не вызывает сомнений.