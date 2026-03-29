Могут ли военные или полиция силой забирать человека в ТЦК: объяснение юриста
29 марта, 00:52
Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Принудительная доставка в ТЦК является незаконной, если человек не объявлен в розыск и вовремя обновил данные в Резерв+.
  • Полиция может доставить человека в ТЦК только при наличии правонарушения.

На время действия мобилизации в Украине правоохранители часто могут проверять документы прямо на улицах. Если человек не объявлен в розыск и вовремя обновил данные в Резерв+, принудительная доставка в ТЦК является незаконной.

Доставить человека в ТЦК может только полиция при наличии определенного правонарушения. Об этом сообщили в "РБК-Украина".

При каких обстоятельствах человека можно доставить в ТЦК?

Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько объяснил, что отсутствие отсрочки не является поводом для немедленного задержания и доставки в ТЦК.

Принудительная доставка в таком случае незаконна. Полиция (а не ТЦК самостоятельно) имеет право на административное задержание и принудительную доставку в ТЦК исключительно при наличии определенных оснований,
– отметил юрист.

На каких основаниях полиция может задержать и доставить человека в ТЦК:

  • совершение административного правонарушения в сфере воинского учета;
  • пребывание в розыске ТЦК;
  • отсутствие военно-учетного документа во время проверки;
  • отказ получить повестку в присутствии полицейского.

Лобунько отметил, что если человек имеет "чистый" Резерв+ (без отметок о нарушении или розыске), предъявляет документы и не совершал правонарушений, оснований для его задержания нет.

По словам юриста, единственный законный способ вызова – вручение повестки. Он добавил, что проверка документов является законной процедурой, но она не всегда должна завершаться поездкой в территориальный центр комплектования.

Что известно об инцидентах с работниками ТЦК?

  • Бывший политзаключенный Владимир Балух утверждает, что был задержан и избит военными ТЦК, которые силой доставили его в отделение.

  • Жительница Одессы заявила, что ее семью силой затащили в микроавтобус военные, во время чего она и ребенок получили телесные повреждения. В Одесском ТЦК начали служебную проверку инцидента.

  • На Волыни задержали чиновника ТЦК за избиение 60-летнего мужчины во время попытки мобилизации, в результате чего пострадавший получил перелом руки и химические ожоги глаз.