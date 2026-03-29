Чи можуть військові або поліція силоміць забирати людину в ТЦК: пояснення юриста
На час дії мобілізації в Україні правоохоронці часто можуть перевіряти документи прямо на вулицях. Якщо людина не оголошена у розшук і вчасно оновила дані в Резерв+, примусове доставлення до ТЦК є незаконним.
Доставити людину в ТЦК може лише поліція за наявності певного правопорушення. Про це повідомили в "РБК-Україна".
Дивіться також Вистрибувати з буса ТЦК не варто: що робити, якщо "бусифікували" попри хворобу чи відстрочку
За яких обставин людину можна доставити в ТЦК?
Військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько пояснив, що відсутність відстрочки не є приводом для негайного затримання та доставлення до ТЦК.
Примусове доставлення в такому випадку незаконне. Поліція (а не ТЦК самостійно) має право на адміністративне затримання та примусове доставлення до ТЦК виключно за наявності певних підстав,
– зазначив юрист.
За яких підстав поліція може затримати та доставити людину в ТЦК:
- вчинення адміністративного правопорушення у сфері військового обліку;
- перебування в розшуку ТЦК;
- відсутність військово-облікового документа під час перевірки;
- відмова отримати повістку в присутності поліцейського.
Лобунько наголосив, що якщо чоловік має "чистий" Резерв+ (без позначок про порушення чи розшук), пред'являє документи й не скоював правопорушень, підстав для його затримання немає.
За словами юриста, єдиний законний спосіб виклику – вручення повістки. Він додав, що перевірка документів є законною процедурою, але вона не завжди має завершуватися поїздкою до територіального центру комплектування.
Що відомо про інциденти з працівниками ТЦК?
Колишній політв'язень Володимир Балух стверджує, що був затриманий і побитий військовими ТЦК, які силоміць доставили його до відділення.
Жителька Одеси заявила, що її родину силоміць затягнули до мікроавтобуса військові, під час чого вона та дитина отримали тілесні ушкодження. В Одеському ТЦК розпочали службову перевірку інциденту.
На Волині затримали посадовця ТЦК за побиття 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації, внаслідок чого потерпілий отримав перелом руки і хімічні опіки очей.