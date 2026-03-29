Чи можуть військові або поліція силоміць забирати людину в ТЦК: пояснення юриста

На час дії мобілізації в Україні правоохоронці часто можуть перевіряти документи прямо на вулицях. Якщо людина не оголошена у розшук і вчасно оновила дані в Резерв+, примусове доставлення до ТЦК є незаконним.

Доставити людину в ТЦК може лише поліція за наявності певного правопорушення. Про це повідомили в "РБК-Україна".

За яких обставин людину можна доставити в ТЦК?

Військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько пояснив, що відсутність відстрочки не є приводом для негайного затримання та доставлення до ТЦК.

Примусове доставлення в такому випадку незаконне. Поліція (а не ТЦК самостійно) має право на адміністративне затримання та примусове доставлення до ТЦК виключно за наявності певних підстав,

– зазначив юрист.

За яких підстав поліція може затримати та доставити людину в ТЦК:

вчинення адміністративного правопорушення у сфері військового обліку;

перебування в розшуку ТЦК;

відсутність військово-облікового документа під час перевірки;

відмова отримати повістку в присутності поліцейського.

Лобунько наголосив, що якщо чоловік має "чистий" Резерв+ (без позначок про порушення чи розшук), пред'являє документи й не скоював правопорушень, підстав для його затримання немає.

За словами юриста, єдиний законний спосіб виклику – вручення повістки. Він додав, що перевірка документів є законною процедурою, але вона не завжди має завершуватися поїздкою до територіального центру комплектування.

