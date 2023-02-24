Военную службу по контракту могут досрочно прекратить в связи с истечением срока контракта в обычное и особое время, но не во время войны. 24 Канал.
Кстати говоря Из-за каких семейных обстоятельств можно уволиться со службы в Украине
Сколько длится контракт
С тех пор, как ввели военное положение, увольнение из-за истечения сроков контракта невозможно. Военнослужащий не может быть уволен со службы до объявления демобилизации по приказу президента Украины.
Это означает, что действие контракта продлевается сверх установленных сроков. Однако есть и другие условия для расторжения контракта.
Причины для увольнения с военной службы контрактников
В законе о воинской обязанности и военной службе предусмотрены основания для расторжения контрактов и увольнения военнослужащих с военной службы в разные периоды
- в мирное время;
- во время действия особого периода,
- во время мобилизации и военного положения.
С 24 февраля в Украине применяют основания, предусмотренные третьим пунктом. То есть во время военного положения контракт можно прекратить контракт в следующих условиях:
- по возрасту – если защитник достиг предельного возраста пребывания на службе;
- по состоянию здоровья – когда есть заключение комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;
- если есть обвинительный приговор суда о заключении или лишении воинского звания;
Также контракт расторгают из-за семейных обстоятельств или другие уважительные причины;
- в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом и т.д. Тогда требуется документ от врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.
- если нужно ухаживать за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга). Также необходим вывод врача.
- когда есть необходимость опеки над лицом с инвалидностью, недееспособной;
- при уходе за лицом с инвалидностью I группы или II группы или за человеком, который за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода. Однако в случае отсутствия других лиц, которые могут ухаживать
- военнослужащие-женщины могут расторгать контракт из-за беременности.
- один из супругов может досрочно закончить контракт, если оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка до 18 лет;
- военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.