Военную службу по контракту могут досрочно прекратить в связи с истечением срока контракта в обычное и особое время, но не во время войны. 24 Канал.

Кстати говоря Из-за каких семейных обстоятельств можно уволиться со службы в Украине

Сколько длится контракт

С тех пор, как ввели военное положение, увольнение из-за истечения сроков контракта невозможно. Военнослужащий не может быть уволен со службы до объявления демобилизации по приказу президента Украины.

Это означает, что действие контракта продлевается сверх установленных сроков. Однако есть и другие условия для расторжения контракта.

Причины для увольнения с военной службы контрактников

В законе о воинской обязанности и военной службе предусмотрены основания для расторжения контрактов и увольнения военнослужащих с военной службы в разные периоды

в мирное время;

во время действия особого периода,

во время мобилизации и военного положения.

С 24 февраля в Украине применяют основания, предусмотренные третьим пунктом. То есть во время военного положения контракт можно прекратить контракт в следующих условиях:

по возрасту – если защитник достиг предельного возраста пребывания на службе;

– если защитник достиг предельного возраста пребывания на службе; по состоянию здоровья – когда есть заключение комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

– когда есть заключение комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; если есть обвинительный приговор суда о заключении или лишении воинского звания;

Также контракт расторгают из-за семейных обстоятельств или другие уважительные причины;