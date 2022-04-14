Об этом российский журналист Марк Фейгин заявил в эфире 24 канала.

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По его словам, генералов в России могут вообще расстрелять.

Ибо если их всех поместить в тюрьму Лефортово, то она треснет. Там столько уже народа сидит, она же на 180 человек рассчитана... Все дела этих заключенных под следствием ФСБ,

– подчеркнул Фейгин.

Журналист говорит, что нужно время, чтобы проверить, действительно ли такие масштабные зачистки проводят в России. "Невзину могли что-то сказать, я это не исключаю", – добавил он.

По мнению Фейгина, чистки в Минобороны России идут, в этом нет сомнений. “Мы видим это по отстранению генералов и назначению новых. Но сажают ли их, или куда-то отправляют – это нужно выяснять”, – подытожил он.

Кстати, ранее российский оппозиционер в изгнании Алексей Невзин назвал причину ареста генералов. Мол все из-за хищения средств, которые выделяли на подготовку блицкрига. По его словам, с 2014 года было украдено около 10 миллиардов долларов.

Кроме того, он сообщил, что бывший советник президента России Владислав Сурков находится под домашним арестом, его также подозревают в хищении денег.

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