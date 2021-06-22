Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации сообщил, что есть риск, что со временем волна коронавирусного штамма Delta дойдет и до Украины.

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СНБО соберется из-за нового штамма коронавируса

Завтра (23 июня – 24 канал) планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма,

– сообщил Радуцкий.

Он добавил, что украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая.

Нардеп считает, что нужно рассмотреть такие меры:

возвращение обязательного ПЦР-тестирования на границе,

усиление контроля по карантинным ограничениям,

максимальное ускорение вакцинации,

усиление аналитической работы.

Сейчас в Украине еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также от ВОЗ ожидают новые тест-системы, способные сразу определять штамм Delta.

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