Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации сообщил, что есть риск, что со временем волна коронавирусного штамма Delta дойдет и до Украины.
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СНБО соберется из-за нового штамма коронавируса
Завтра (23 июня – 24 канал) планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма,
– сообщил Радуцкий.
Он добавил, что украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая.
Нардеп считает, что нужно рассмотреть такие меры:
- возвращение обязательного ПЦР-тестирования на границе,
- усиление контроля по карантинным ограничениям,
- максимальное ускорение вакцинации,
- усиление аналитической работы.
Сейчас в Украине еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также от ВОЗ ожидают новые тест-системы, способные сразу определять штамм Delta.
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