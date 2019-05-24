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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Могут ли священники участвовать в выборах: решение ПЦУ

      67 Читати новину українською
      Синод Православной церкви Украины
      Синод Православной церкви Украины / www.pomisna.info

      Синод Православной церкви Украины запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

      Митрополит Епифаний объяснил, что запрет касается и тех, кто хочет баллотироваться на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

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      В то же время в определенных исключениях им разрешено с благословения церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.

      "Особенно это касается выборов в ВРУ. Архиереи и клирики не имеют права участвовать или быть кандидатами. Только на местном уровне, по благословению архиерея, священнослужитель может принять участие в выборах в городской, поселковый совет или территориальную общину. Он может занимать ту должность, которая не является постоянной", – подчеркнул Епифаний.

      Смотрите видео об итогах Священного Синода ПЦУ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Религия Новости Киева Епифаний Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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