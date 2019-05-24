Могут ли священники участвовать в выборах: решение ПЦУ

Синод Православной церкви Украины запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Митрополит Епифаний объяснил, что запрет касается и тех, кто хочет баллотироваться на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

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В то же время в определенных исключениях им разрешено с благословения церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.

"Особенно это касается выборов в ВРУ. Архиереи и клирики не имеют права участвовать или быть кандидатами. Только на местном уровне, по благословению архиерея, священнослужитель может принять участие в выборах в городской, поселковый совет или территориальную общину. Он может занимать ту должность, которая не является постоянной", – подчеркнул Епифаний.

Смотрите видео об итогах Священного Синода ПЦУ:

Что известно о досрочных парламентских выборах в Украине?

24 мая в Украине официально стартует избирательная кампания в Верховную Раду. Голосование состоится 21 июля и продлится с 8:00 до 20:00. Результаты выборов по спискам и в округах ЦИК должна установить не позднее 5 августа. А официально обнародовать результаты выборов в парламент должны до 10 августа.