Основание для отсрочки: с какими болезнями не мобилизуют в армию

Во время мобилизации люди, которые имеют ряд болезней, могут быть освобождены от призыва. Диагнозы указываются в заключении военно-врачебной комиссии.

По состоянию здоровья некоторые из украинцев не подлежат мобилизации по состоянию здоровья. Об этом пишет 24 Канал.

Наличие каких болезней дает право на отсрочку?

В приказе Министерства обороны Украины №402 опубликован список болезней, с которыми мобилизовать в армию не имеют права. Если военнообязанный имеет одну из них и хочет оформить отсрочку, то он должен пройти ВВК и профильных врачей.

Медики изучают результаты обследований и дают один из четырех выводов:

полностью непригоден к военной службе (категория А); не может служить в боевых подразделениях, но пригоден к службе в ТЦК, медицинских, логистических подразделениях, учебных центрах и т.д. (категория Б); полностью пригоден (категория В); временно непригоден и нуждается в лечении, после чего назначается повторная комиссия (категория Г).

Болезней, с которыми не могут призвать в армию и отправить на фронт – много. Среди них – бактериальные и вирусные заболевания центральной нервной системы, кишечника или кожи, тяжелые болезни (туберкулез, гепатиты; инфекции половой системы; ВИЧ и СПИД), онкология с метастазами; анемия и другие болезни крови.

Кроме этого, непригодными к службе считаются граждане с:

сахарным диабетом;

заболеваниями щитовидной железы;

тяжелыми психическими болезнями;

алкоголизмом и наркозависимостью;

менингитом и энцефалитом;

болезнями центральной нервной системы, эпилепсией с частыми приступами;

тяжелыми болезнями глаз с сильным снижением зрения;

глаукомой двух глаз;

хроническим отитом и другими тяжелыми заболеваниями уха;

сердечной недостаточностью;

гипертонией второй стадии;

ишемической болезнью сердца;

геморроем;

стенозом и парезом гортани;

хроническими болезнями легких, бронхиальной астмой;

тяжелыми нарушениями прикуса;

тяжелыми недугами пищеварительной системы, печени, почек;

грыжами;

тяжелыми болезнями кожи;

заболеваниями костей и суставов, деформацией конечностей, плоскостопием, ампутацией конечности, болезнями позвоночника;

заболеваниями мужских половых органов;

врожденными пороками развития;

последствиями травм и операций.

Однако решение о пригодности к мобилизации все равно принимает медкомиссия. При этом учитывается в том числе и степень тяжести болезни. Врачи дополнительно определяют, насколько диагноз влияет на повседневную жизнь человека.

Кого еще в Украине не могут мобилизовать?