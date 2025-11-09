Підстава для відстрочки: з якими хворобами не мобілізують до армії
- Міністерство оборони України визначило список хвороб, з якими мобілізація до війська заборонена, включаючи важкі інфекційні та онкологічні захворювання, психічні хвороби та інші серйозні стани.
- Рішення про придатність до мобілізації ухвалює медкомісіяю.
Під час мобілізації люди, які мають низку хвороб, можуть бути звільнені від призову. Діагнози зазначаються у висновку військово-лікарської комісії.
За станом здоров'я дехто з українців не підлягають мобілізації за станом здоров'я.
Наявність яких хвороб дає право на відстрочку?
У наказі Міністерства оборони України №402 опубліковано список хвороб, з якими мобілізувати до війська не мають права. Якщо військовозобов'язаний має одну з них та хоче оформити відстрочку, то він має пройти ВЛК й профільних лікарів.
Медики вивчають результати обстежень й дають один з чотирьох висновків:
- повністю непридатний до військової служби (категорія А);
- не може служити у бойових підрозділах, але придатний до служби в ТЦК, медичних, логістичних підрозділах, навчальних центрах тощо (категорія Б);
- повністю придатний (категорія В);
- тимчасово непридатний і потребує лікування, після чого призначається повторна комісія (категорія Г).
Хвороб, з якими не можуть призвати до війська й відправити на фронт – багато. Серед них – бактеріальні та вірусні захворювання центральної нервової системи, кишечника чи шкіри, важкі хвороби (туберкульоз, гепатити; інфекції статевої системи; ВІЛ і СНІД), онкологія з метастазами; анемія та інші хвороби крові.
Окрім цього, непридатними до служби вважаються громадяни з:
- цукровим діабетом;
- захворюваннями щитоподібної залози;
- важкими психічними хвороби;
- алкоголізмом і наркозалежністю;
- менінгітом та енцефалітом;
- хворобами центральної нервової системи, епілепсією з частими нападами;
- важкими хворобами очей із сильним зниженням зору;
- глаукомою двох очей;
- хронічним отитом та іншими важкими захворюваннями вуха;
- серцевою недостатністю;
- гіпертонією другої стадії;
- ішемічною хворобою серця;
- гемороєм;
- стенозом і парезом гортані;
- хронічними хворобами легень, бронхіальною астмою;
- тяжкими порушеннями прикусу;
- важкими недугами травної системи, печінки, нирок;
- грижами;
- важкі хворобами шкіри;
- захворюваннями кісток і суглобів, деформацією кінцівок, плоскостопістю, ампутацією кінцівки, хворобпми хребта;
- захворюваннями чоловічих статевих органів;
- вродженими вадами розвитку;
- наслідками травм і операцій.
Однак рішення щодо придатності до мобілізації все одно ухвалює медкомісія. При цьому враховується зокрема й ступінь тяжкості хвороби. Лікарі додатково визначають, наскільки діагноз впливає на повсякденне життя людини.
Кого ще в Україні не можуть мобілізувати?
Мобілізації не підлягають всі категорії громадян, які мають відстрочку чи бронювання. Доки діють ці умови, такі військовозобов'язані звільняються від призову.
В Україні також заборонено мобілізувати людей, яких суд визнав обвинуваченими або засудженими за тяжкі чи корупційні злочини. Після відбуття покарання і закінчення терміну таких чоловіків моужть призвати.
Наявність родичів, які служать у ЗСУ, не є підставою для відстрочки або звільнення від мобілізації. Однак у випадку, коли близькі родичі загинули або зникли безвісти під час служби.