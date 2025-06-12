Чтобы сделать интерфейс действительно инклюзивным, команда Киевстар провела комплексную адаптацию: настроила корректное озвучивание элементов, добавила текстовые описания к графике и внедрила голосовые подсказки для переключателей поля ввода, чекбоксов и некоторых кнопок, чтобы предоставить детали, важные для комплексного восприятия интерфейса, информирует 24 Канал.

Читайте также Суперсила клиентов Киевстар: собрали более 18 миллионов на Школу операторов наземных БпЛА

Качество адаптации подтвердила независимая экспертиза от компании Access Lab, которая специализируется на цифровой доступности. Ее эксперты предоставили рекомендации, которые уже частично реализованы в обновленной версии приложения. Это обновление также свидетельствует о сознательном европейском подходе компании к цифровой инклюзивности, поскольку соответствует требованиям Европейского акта о доступности (European Accessibility Act).

Благодаря этому пользователи с нарушениями зрения могут самостоятельно управлять своими телеком-услугами: пополнять счет, просматривать остатки по своему номеру, подключать Домашний Интернет, Суперсилы и другие сервисы.

В рамках реализации принципов DEI (многообразие, равенство, инклюзия) компания последовательно внедряет цифровые решения, учитывающие потребности всех пользователей. Адаптация приложения "Мой Киевстар" для людей с нарушениями зрения – это не только социально значимая инициатива, но и часть системного подхода к повышению качества клиентского опыта. Мы верим, что доступность – это стандарт современного цифрового продукта, и стремимся, чтобы наши сервисы были удобными и интуитивными для каждого и каждой, без исключений,

– прокомментировала Оксана Голубец, product manager Мой Киевстар.

"Мой Киевстар" – приложение, которое объединяет все возможности управления услугами в одном месте. С момента запуска Мой Киевстар стал незаменимым инструментом для абонентов. Приложение предоставляет удобный, быстрый и безопасный доступ ко всем основным функциям, необходимых абоненту в ежедневном пользовании. С его помощью можно пополнять счет, подключать выгодные тарифы и услуги, подключать Суперсилы, контролировать расходы и многое другое.

Команда уже работает над дальнейшими обновлениями, которые сделают приложение еще доступнее.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, достаточно обновить "Мой Киевстар" до последней версии в App Store или Google Play.