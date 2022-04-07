Кулеба заявил, что Украина борется не только за себя, но и за безопасность членов НАТО

В Брюсселе глава МИД Украины принял участие в заседании министров иностранных дел НАТО. Перед заседанием Кулеба заявил, что его повестка дня в Брюсселе проста.

К слову Военная, экономическая и гуманитарная помощь на новом уровне, – Кулеба о переговорах с G7

Моя повестка дня очень проста. Это оружие, оружие и оружие,

– сказал Кулеба.

Украинский министр призвал союзников по НАТО поставлять больше оружия для поддержки Украины. Речь идет о боевых самолетах, тяжелых системах ПВО, ракетах и бронетехнике.

Он также подчеркнул, что Украина борется не только за себя, но и за безопасность членов НАТО. Поэтому Кулеба считает справедливым соглашением, в соответствии с которым Альянс окажет Украине поддержку, необходимую нашему государству.

Кстати – НАТО предупреждает Украину о решающем этапе войны: смотрите видео