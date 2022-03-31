Журналист и народный депутат Сергей Лещенко в эфире канала "Рада" рассказал, как отличить ложную информацию. По его словам, в основном у фейков интересная конструкция языка.

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Российские информационные "вбросы"

К примеру, недавно запустили фейк, где беженка рассказывает о якобы зверствах "Азова". Она сказала, что у нее есть знакомая, которая показывала в телефоне эти "зверства", которые вроде бы снимал ее знакомый.

Как отметил Лещенко, аналогично россияне работают в Европе. На прошлой неделе они вбросили в европейское медиапространство через русский эмигрантский телеграм-канал фейк о том, что украинцы в Германии избили русскоязычного мальчика до смерти.

Там также говорилось о том, что их якобы поймала полиция, но потом отпустила, а ребенок умер в реанимации. Из-за этой лжи местной полиции пришлось делать официальное опровержение, что это совершенно выдуманная история.

Как отличить фейк

Есть одна черта, которая объединяет фейк о беженке, фейк в Германии и другие – они всегда ссылаются на сомнительные источники, мол, моя знакомая видела. То есть проверенного источника нет,
заявил Лещенко.

Он добавил, что нужно обязательно обращать внимание на то, кто именно является первоисточником. Кроме того, распространило ли его конкретное должностное лицо.

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"Если эта информация выглядит сомнительно – скорее всего это специальная информационная операция, которую создали с целью либо поддержки режима Путина изнутри России, или чтобы частично влиять на украинское медиапространство", – отметил Лещенко.

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