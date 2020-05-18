Молдавский президент якобы взял взятку от олигарха: депутат обнародовал скандальное видео

В Молдове обнародовали видео, на котором изображена встреча президента Молдовы Игоря Додона и беглого олигарха Влада Плахотнюка. Камера зафиксировала, как олигарх передал Додону определенный пакет.

Відео на пресконференції оприлюднив молдовський депутат Юріє Реніца, повідомив Newsmaker.

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Депутат запевнив, що у пакеті, який передали президенту, лежала велика сума грошей. Реніца пояснив, що відео він показав, адже пообіцяв своїм виборцям боротися із корупцією.

За словами Реніци, Ігор Додон в цьому випадку міг діяти, як і з іншими прокурорами, яких покликав до своєї резиденції. Все для того, щоб вплинути на їхнє рішення не порушувати або закрити справи, в яких фігурує він і члени Партії соціалістів. Йдеться про підозру у відмиванні грошей в особливо великих розмірах і фінансуванні президентської кампанії 2016 року.

Олігарх передав певний пакет президенту Молдови: відео

Що каже президент Ігор Додон

Президент Молдови Ігор Додон пояснив цей відеозапис. Він запевнив, що його змонтували.

Олігархія продовжує мститися за відсторонення від влади влітку 2019 року. Однак спроби відплати лише видають їх гнів і нездатність вести відкриту і чесну боротьбу,

– написав у соцмережі Додон.

Він назвав Реніце агентом впливу, впровадженим у виборчий блок ACUM. Він, за його словами, вдарив по цілісності самого блоку, а тепер "надає інші послуги олігархам".



Президент Молдови Ігор Додон / Фото Главком

Додон пояснив, що при кожній бесіді з олігархом Плахотнюком була певна тактика. "Я мав намір змусити його думати, ніби у нас з ним співпраця, щоб дотягнути до моменту, коли я міг діяти відкрито і прямо для звільнення країни з його лап", – сказав Додон.

Також президент підкреслив, що не знає, що було в тому пакеті, адже все це було "постановкою спеціально для відеозапису".

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Стенограма розмови олігарха та президента

Додон: Знову ви з пакетами?

Плахотнюк: Я не знаю, скільки мені дав Костя.

Додон: Віддайте Кості і завтра він передасть їх Корнелу. У мене о п'ятій виліт, а йому треба видати зарплати.

Плахотнюк: Він повинен передати їх Корнелу?

Додон: Так, вони між собою розберуться.



Молдовський олігарх Влад Плахотнюк / Фото ТАСС