О таком решении рассказал молдавский глава МИД Дэниэль Воде. Он 21 июля в очередной раз отметил, что пророссийская квазиреспублика на территории Молдовы является незаконным формированием.

Заметьте В Приднестровье людей массово агитируют идти на контракт с российской армией

Какова позиция властей Молдовы

Речь идет о ротации служащих в составе российского "миротворческого" контингента. Спикер МИД пояснил, что он официально осуществляется по механизму, который создали, чтобы избежать рисков обострения и обеспечить скоординированное перемещение личного состава контингента россии. Однако все сводится к тому, что на оккупированной части Молдовы осуществляется ротация войск страны-агрессора.

В этом контексте Министерство иностранных дел и вопросов европейской интеграции повторяет позицию властей Молдовы относительно необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов с нашей страны,

– акцентировал Дэниэль Воде.

россия прокомментировала блокировку ротации в Приднестровье

Следует заметить, что высказался об этом и российский МИД. Там "выразили обеспокоенность" случаями задержания российских офицеров. Мол, это недопустимые действия, потому что их военные "направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента".

Какие силы россии есть в Приднестровье Военный контингент страны-террориста там называется Оперативная группа российских войск (ОГРВ). Она создана из остатков сил, активно участвовавших в Приднестровском конфликте в начале 90-х.



Согласно открытым источникам ОГРВ насчитывает 2 мотострелковых батальона, а также подразделение управления. В общей сложности численность служащих колеблется от 1500 до 1700 человек. Подавляющее большинство состава этой группировки являются местными жителями, обладающими российским гражданством.

Важно! Молдова отмечает, что базирование ОГРВ в Приднестровье является незаконным. Поэтому требует полного вывода группы со своей признанной международным правом территории.

К теме – Братчук рассказал, есть ли угроза со стороны Приднестровья: смотрите видео