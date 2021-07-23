В ведомстве обратили внимание на то, что готовы к максимальному сотрудничеству с Молдовой по этому делу. Это обсуждали как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

Обратите внимание Точка не поставлена, – Санду о похищении украинского экс-судьи Чауса

Ходатайство от правоохранителей Молдовы

О причастности Украины к похищению Чауса 23 июля заявил Александр Стояногло, генпрокурор Молдовы. Он сообщил, что соответствующее расследование уже завершено.

Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов,

– подчеркнули в МИД Украины.

Там рассказали, что 12 мая Офис генпрокурора Украины получил от молдавских коллег ходатайства о правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. Через несколько дней украинская сторона направила запрос на получение дополнительной информации, без которой это было бы невозможным.

В МИД заявили о "роли третьей стороны"

Ввиду этого, в украинском МИД удивлены заявлениями о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Там не исключили, что могла быть задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом. "Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель состоит в том, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попытаться разрушить отношения с Украиной", – добавили в ведомстве.

Важно! В то же время в украинском МИД считают, что выяснить все обстоятельства по делу Чауса можно только при условии полного взаимодействия украинской и молдавской сторон.

Дело о похищении Чауса: что стоит знать